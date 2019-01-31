«Локомотив-Кубань» в гостях уступил АСВЕЛу в матче Еврокубка - Советский спорт
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Баскетбол31 января 2019 00:26Источник: «Советский спорт»

«Локомотив-Кубань» в гостях уступил АСВЕЛу в матче Еврокубка

Баскетболисты клуба «Локомотива-Кубани» проиграли французскому АСВЕЛу в выездном матче 5-го тура Еврокубка со счетом 72:61.

Самым результативным в составе российского клуба стал форвард Дорелл Райт, набравший 15 баллов. У французской команды больше всех очков набрал Шарль Кауди (13).

Таким образом, «Локомотив-Кубань», проиграв второй матч на турнире, располагается на второй строчке в турнирной таблице группы F. АСВЕЛ, одержав победы во всех пяти встречах, занимает первое место.

В следующем матче «Локомотив-Кубань» на свое площадке примет немецкий «Фрапорт Скайлайнерс».

#бк локомотив-кубань#бк асвел#Кубок Европы
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