«Локомотив-Кубань» в гостях уступил АСВЕЛу в матче Еврокубка

Баскетбол 31 января 2019 00:26 Источник: «Советский спорт»

Баскетболисты клуба «Локомотива-Кубани» проиграли французскому АСВЕЛу в выездном матче 5-го тура Еврокубка со счетом 72:61.

Самым результативным в составе российского клуба стал форвард Дорелл Райт, набравший 15 баллов. У французской команды больше всех очков набрал Шарль Кауди (13).

Таким образом, «Локомотив-Кубань», проиграв второй матч на турнире, располагается на второй строчке в турнирной таблице группы F. АСВЕЛ, одержав победы во всех пяти встречах, занимает первое место.

В следующем матче «Локомотив-Кубань» на свое площадке примет немецкий «Фрапорт Скайлайнерс».