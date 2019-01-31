«Химки» прервали серию поражений в Евролиге, обыграв «Жальгирис»

Баскетбол 31 января 2019 22:17 Источник: «Советский спорт»

В матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» на домашней площадке обыграли литовский «Жальгирис» со счетом 74:64 (19:17, 17:20, 11:19, 27:8).

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев паркета Джордан Мики – в его активе 20 очков и 9 подборов. Его партнер по команде Малькольм Томас записал на свой счет 16 очков, 8 подборов, а Тони Крокер – 14 очков.

У гостей больше всех набрали Марюс Григонис и Нэйт Уолтерс – 15 и 10 очков соответственно.

«Химки» прервали серию из трех поражений в Евролиге и занимают 13-е место в турнирной таблице, а «Жальгирис» потерпел четвертое поражение в последних пяти играх и расположился на 12-й строчке.