Римас Куртинайтис: Неважно, против кого играть, «Жальгирис» это или ЦСКА, главное – победа

Баскетбол 01 февраля 2019 01:49 Источник: БК «Химки»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис – о победе над «Жальгирисом» (74:64) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

– Очень рад победе. Мы остаемся в игре и сохраняем шансы на выход в плей-офф Евролиги. Наша команда проделала отличную работу в защите, поэтому победа получилась красивой.

«Жальгирис» – очень хорошая команда, против которой мы здорово защищались, что и стало ключом к успеху.

Мы взяли несколько важных подборов, хотя в начале матча именно в этом компоненте у нас были проблемы. Когда ты хорошо защищаешься и подбираешь мяч, то всегда находишься в выигрыше.

Мы контролировали четвертую четверть, она была нашей. Для меня неважно, против кого играть, «Жальгирис» это или ЦСКА, главное – победа, которую мы так ждали, и я просто этому рад, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».