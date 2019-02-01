23 очка де Коло помогли ЦСКА обыграть «Будучность» в матче Евролиги

Баскетбол 01 февраля 2019 22:12 Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на домашней арене красно-синих.

Московский ЦСКА одержал победу над черногорским клубом "Будучность" в матче 21-го тура Евролиги (99:69).

Весомый вклад в победу своей команды внес французский защитник Нандо де Коло, набравший 23 очка. У соперника лучшим оказался американец Норрис Коул (11).

Таким образом, ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице Евролиги, имея 16 побед при пяти поражениях. "Будучность" расположилась15-й строчке. В активе команды шесть побед при 15 поражениях.

В следующем матче ЦСКА 8 февраля примет испанский "Реал", а "Будучность" днем ранее сыграет дома с подмосковными "Химками".