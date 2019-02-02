Хэкетт: Особенно настраивались на игру против "Будучности", хотели взять реванш

Баскетбол 02 февраля 2019 01:50 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

23 ноября черногорская команда оказалась сильнее армейцев на домашнем паркете – 93:92.

Защитник московского ЦСКА Дэниэл Хэкетт поделился эмоциями после победы над черногорским клубом "Будучность" (99:69) в 21-м туре Евролиги.

"Я очень рад победе, "Будучность" – это команда, которая играет в хороший баскетбол и показывает талантливую игру. Я думаю, что мы отлично справились в защите во второй половине матча.

В конце встречи разница составила 22 очка, что является неплохим результатом. Они набрали меньше 75 очков, так что с точки зрения оборонительных действий мы играли хорошо, то же касается и атаки – мы хорошо играли в пас

Конечно, мы особенно настраивались на эту игру, потому что в первом раунде мы проиграли "Будучности", и сегодня мы хотели взять реванш перед нашими болельщиками, для нас это важно. Это хорошая победа для нас", – сказал игрок, чьи слова приводит ТАСС .

Таким образом, ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице Евролиги, имея 16 побед при пяти поражениях. "Будучность" расположилась15-й строчке. В активе команды шесть побед при 15 поражениях.

В следующем матче ЦСКА 8 февраля примет испанский "Реал", а "Будучность" днем ранее сыграет дома с подмосковными "Химками".