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Баскетбол02 февраля 2019 10:35Источник: БК ЦСКААвтор: Липкин Антон

Димитрис Итудис: В перерыве матча с «Будучностью» у нас был долгий разговор

ЦСКА разгромил черногорцев в Евролиге.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Будучностью» (99:69) в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Как я говорил в предматчевом интервью, «Будучность» стала сильнее в последнее время за счет новых игроков, тренера, философии, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Я не маг, но думаю, что они могли бы включиться в гонку за места в плей-офф, если бы сейчас была только начальная стадия сезона. Помня об этом, мы и готовились к матчу.

В нем можно выделить много эпизодов. Мы хорошо начали, солидно атаковали, сдерживали соперников в защите, но во второй четверти совершили на три потери больше и позволили гостям убежать, набрать легкие очки.

«Будучность» хороша в скоростной игре, атаки здорово завершали Коул, Белл, Кларк. Мы пропустили 27 очков за четверть, и это слишком много. Поэтому в раздевалке у нас был долгий разговор и разбор на видео наших ошибок. После этого мы перехватили инициативу в защите и дали оппонентам набрать всего 22 очка во второй половине.

В целом нам удалась хорошая игра против хорошей команды. Система Евролиги очень требовательна, нельзя просто взять победу. К тому же у нас случились несколько персональных достижений: Кайл (Хайнс) установил рекорд, сделав семь передач, Нандо (Де Коло) – 38 баллов эффективности, Иван (Ухов) набрал первые очки в Евролиге с игры. Все это приятно».

Напомним, самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Нандо Де Коло, набравший 26 очков.

ЦСКА остается на третьем месте в регулярном чемпионате и в 22-м туре сыграет дома с «Реалом», который идет вторым.

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