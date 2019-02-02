Нандо де Коло – о матче против «Будучности»: Сыграли лучше в защите и получили результат в атаке - Советский спорт
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Баскетбол02 февраля 2019 12:11Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

Нандо де Коло – о матче против «Будучности»: Сыграли лучше в защите и получили результат в атаке

23 ноября черногорская команда оказалась сильнее армейцев на домашнем паркете – 93:92.

Защитник московского ЦСКА Нандо де Коло поделился эмоциями после победы над черногорским клубом "Будучность" (99:69) в 21-м туре Евролиги.

"Сегодня мы провели хорошую игру. Была большая разница между первой и второй половинами встречи. Во второй мы сыграли намного лучше в защите и получили лучший результат в атаке.

Мы знаем, что первая игра была действительно плохой с нашей стороны, мы не показали нужного результата. Но это то, что происходит в нашей лиге, если ты не относишься серьезно к игре.

В сегодняшнем же матче, даже если первая половина была почти равной, мы хорошо отреагировали во второй половине встречи, делали много бросков и заслужили этот результат", – цитирует французского защитника ТАСС.

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