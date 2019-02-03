Уилл Клайберн: Вся команда работала, и это был ключ к нашей победе

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн – о победе над командой «Локомотив-Кубань» (70:57) в матче Единой лиги ВТБ.
– Мы сыграли здорово в защите, пусть не так много сами набрали сегодня, но защита была на высшем уровне. Вся команда работала, и это был ключ к нашей победе.
Во второй четверти мы пропустили 12 очков, в третьей – девять. Это очень серьезные цифры для матча с такой хорошей командой. Если будем так играть в защите, то можем много матчей выиграть.
Настроение у нас отличное, мы выиграли пять матчей, это хорошая серия, а все проблемы, все, что было в прошлом, мы оставили в прошлом, – приводит слова Клайберна «Р-Спорт».