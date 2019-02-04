Форма команд Матча звезд Лиги ВТБ будет сделана из переработанного пластика

Баскетбол 04 февраля 2019 19:59 Источник: Единая лига ВТБ

Единая Лига ВТБ представила форму команд на Матч Всех Звезд-2018/19.

«Звезды России» и «Звезды Мира» сыграют в эксклюзивной форме из ткани Recycle, разработанной специально для Матча Всех Звезд в Москве. Эта ткань из переработанных пластиковых бутылок, производство которой минимизирует воздействие на окружающую среду.

Для создания одного комплекта формы используется в среднем 15 пластиковых бутылок.

Представлена игровая форма Матча Всех Звезд 2019 в Москве 👕



Official 2019 #ASG2019 Uniforms Unveiled 👕 pic.twitter.com/Fd4SKCE8V7 — VTB United League (@VTBUL) 4 февраля 2019 г.

– Лига ВТБ продолжает экологическую инициативу и впервые форма на Матч Всех Звезд выполнена из ткани recycle, которая изготовлена из переработанного пластика.

Также совместно с нашим техническим партнером компанией PEAK мы разработали уникальный дизайн для команд «Звезд России» и «Звезд Мира».

Орнамент на форме – отсылка к логотипу Матча Звезд и оформлению «ВТБ Арены». При этом сохранена преемственность – красно-синие цвета остались за командами, но добавилась современная тенденция — монохром, – заявила Илона Корстин, генеральный директор Лиги ВТБ.