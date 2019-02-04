Форма команд Матча звезд Лиги ВТБ будет сделана из переработанного пластика - Советский спорт
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Баскетбол04 февраля 2019 19:59Источник: Единая лига ВТБ

Форма команд Матча звезд Лиги ВТБ будет сделана из переработанного пластика

Единая Лига ВТБ представила форму команд на Матч Всех Звезд-2018/19.

«Звезды России» и «Звезды Мира» сыграют в эксклюзивной форме из ткани Recycle, разработанной специально для Матча Всех Звезд в Москве. Эта ткань из переработанных пластиковых бутылок, производство которой минимизирует воздействие на окружающую среду.

Для создания одного комплекта формы используется в среднем 15 пластиковых бутылок.

– Лига ВТБ продолжает экологическую инициативу и впервые форма на Матч Всех Звезд выполнена из ткани recycle, которая изготовлена из переработанного пластика.

Также совместно с нашим техническим партнером компанией PEAK мы разработали уникальный дизайн для команд «Звезд России» и «Звезд Мира».

Орнамент на форме – отсылка к логотипу Матча Звезд и оформлению «ВТБ Арены». При этом сохранена преемственность – красно-синие цвета остались за командами, но добавилась современная тенденция — монохром, – заявила Илона Корстин, генеральный директор Лиги ВТБ.

#Матч всех звезд Единой лиги ВТБ#единая лига втб
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