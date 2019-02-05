Тренировка «Химок» была прервана из-за эвакуации

Баскетбол 05 февраля 2019 17:44 Источник: «РИА Новости»

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов сообщил, что тренировка подмосковного клуба во вторник была прервана из-за эвакуации.

- В наш баскетбольный центр Московской области сегодня приехали сотрудники соответствующих органов и сказали по громкой связи, что нужно срочно эвакуироваться. Так что тренировка команды была прервана. Хорошо, что она уже подходила к концу в тот момент. Все быстренько переоделись и покинули помещение. С чем это связано – мы можем только догадываться. Говорят, что рассылаются какие-то письма о том, что здание заминировано, и сегодня это коснулось сотни объектов по Москве и области. Сотрудники до сих пор работают в здании, - приводит слова Астахова РИА «Новости».

Напомним, что 7 февраля «Химки» на выезде встретятся с «Будучностью» в рамках Евролиги.