Димитрис Прифтис: «Локомотив» – очень сложная команда, важно было получить преимущество своей площадки

Баскетбол 06 февраля 2019 21:54 Источник: «РИА Новости»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал выход в плей-офф Кубка Европы с первого места в группе.

- Эта победа лишила УНИКС только одной проблемы - у нас есть преимущество своей площадки. Предпочтений по сопернику в плей-офф не было. «Локомотив» – очень сложная команда. Нам важно было получить преимущество своей площадки. Все участники плей-офф примерно равны, - приводит слова специалиста РИА «Новости».

Напомним, что в заключительном матче группового этапа УНИКС выиграл в Казани у «Андорры» со счетом 72:53.

В четвертьфинале турнира казанцы сыграют с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань». Первый матч серии до двух побед пройдет в Казани 5 марта, второй - в Краснодаре 8 марта. В случае необходимости третья встреча состоится в Казани 13 марта.