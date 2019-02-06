«Локомотив-Кубань» обыграл «Скайлайнерс» в матче Еврокубка

Баскетбол 06 февраля 2019 22:10 Источник: «Советский спорт»

«Локомотив-Кубань» переиграл «Фрапорт Скайлайнерс» в домашнем матче Топ-16 Еврокубка со счетом 84:58 (19:18, 19:16, 21:10, 25:14).

Самым результативным игроком матча стал форвард российской команды Драган Апич, набравший 18 очков.

Таким образом, «Локомотив-Кубань», одержав четвертую победу в шести матчах группового этапа, вышел в плей-офф турнира со второго места.

Добавим, что в 1/4 финала турнира краснодарская команды встретится с УНИКСом. Первый матч серии до двух побед пройдет в Казани 5 марта, второй - в Краснодаре 8 марта. В случае необходимости третья встреча состоится в Казани 13 марта.