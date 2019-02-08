Римас Куртинайтис: Рад, что нам удалось контролировать матч все сорок минут

Баскетбол 08 февраля 2019 00:01 Источник: БК «Химки»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис подвел итоги выездного матча 22-го тура Евролиги против «Будучности» (98:90).

- Прежде всего я рад, что нам удалось контролировать матч все сорок минут, хотя в первой и второй четвертях ситуация была «пятьдесят на пятьдесят». Особенно нам удалась концовка, которую мы провели умно. Это очень важный момент, который мы упустили в некоторых предыдущих матчах. Также хотелось бы отметить количество потерь, их всего семь, хотя обычно мы теряем мяч около 14 раз. Этот фактор помог нам сегодня выиграть.

Хочу поблагодарить игроков за очень хорошую игру в непростом месте. Мы знали, что на этой арене отличные болельщики, которые эмоционально поддерживают свою команду, а «Будучность», в свою очередь, дома показала уверенную игру, обыграв такие хорошие команды, как ЦСКА и «Реал», и это вызывало наше беспокойство. Мы не заглядываем далеко, а смотрим только на ближайший матч. Понятно, что для попадания в плей-офф нам нужно одержать много побед, но мы движемся шаг за шагом, и я просто рад сегодняшней победе. Шансы у нас еще есть, и мы постараемся этими шансами воспользоваться, это наша цель, - передает слова Куртинайтиса пресс-служба подмосковной команды.

После этой игры, «Химки», одержав девятую победу, расположились на 12-м месте в турнирной таблице, а «Будучность», потерпев 16 поражение, занимает 15-ю строчку.