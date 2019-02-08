Чарльз Дженкинс: Мы провели свой лучший матч и показали, как можем играть - Советский спорт
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Баскетбол08 февраля 2019 00:03Источник: БК «Химки»

Чарльз Дженкинс: Мы провели свой лучший матч и показали, как можем играть

Защитник «Химок» Чарльз Дженкинс прокомментировал итог выездного матча 22-го тура Евролиги против «Будучности» (98:90).

- На этой арене тяжело играть, особенно против очень хорошей команды, которая намного лучше выступает дома, о чем говорят их результаты. Очень важно, что мы были одним целым. В плане защиты, не думаю, что мы провели свой лучший матч и показали, как можем играть, могли защищаться гораздо лучше. Однако приехать в Черногорию и одержать победу в такой жаркой атмосфере — отличный заряд уверенности и задел на будущее. Одним словом, очень важная победа, - передает слова Дженкинса пресс-служба подмосковной команды.

После этой игры, «Химки», одержав девятую победу, расположились на 12-м месте в турнирной таблице, а «Будучность», потерпев 16 поражение, занимает 15-ю строчку.

#дженкинс чарльз#бк химки#бк будучность#евролига
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