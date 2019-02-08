Нандо Де Коло: Знаем, что «Реал» приедет сюда, чтобы сыграть агрессивно - Советский спорт
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Баскетбол08 февраля 2019 00:05Источник: БК ЦСКА

Нандо Де Коло: Знаем, что «Реал» приедет сюда, чтобы сыграть агрессивно

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом».

- Необходимо идти своим путем, делать все то, что мы делаем в последнее время. У нас есть вера в собственные возможности, и мы получаем от игры то, что хотим. Будем тяжелый матч. Знаем, что «Реал» приедет сюда, чтобы сыграть агрессивно, нам надо справиться с этим и проявить даже большую энергию, - пресс-служба ЦСКА.

Добавим, что встреча состоится 8 февраля в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени.

Напомним, что после 21 тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА, одержав 16 побед, занимает третью строчку в турнирной таблице, «Реал», имея в своем активе 17 выигранных матчей, занимает второе место.

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