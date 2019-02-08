ЦСКА обыграл «Реал» и поднялся на второе место в Евролиге

Баскетбол 08 февраля 2019 22:01 Источник: «Советский спорт»

В матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на домашней площадке обыграл мадридский «Реал» со счетом 82:78 (22:20, 12:20, 30:21, 18:17).

В составе победителей встречи самыми результативными стали Нандо Де Коло (21 очко), Кори Хиггинс (15) и Даниэль Хэкетт (14).

У гостей больше всех набрали Энтони Рэндолф (20), Фабьен Козюр (11), Густаво Айон (11) и Клемен Препелич (10).

ЦСКА одержал четвертую победу кряду в Евролиге и поднялся на второе место в турнирной таблице, обойдя «Реал», который потерпел пятое поражение в турнире.

В следующем матче турнира армейцы 21 февраля примут «Гран-Канарию», а мадридцы на следующий день дома сыграют с «Баварией».