Тренер «Реала»: Сделали несколько ошибок, которые привели к легким очкам ЦСКА - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Баскетбол08 февраля 2019 23:34Источник: «Р-Спорт»

Тренер «Реала»: Сделали несколько ошибок, которые привели к легким очкам ЦСКА

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо – о поражении от ЦСКА (78:82) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

– Поздравляю ЦСКА с победой и поздравляю свою команду, потому что мы сегодня сыграли здорово.

Хотел бы отметить, что в третьей четверти мы сделали несколько глупых ошибок, которые привели к легким очкам соперника в быстрых отрывах. А так процент реализации бросков сегодня не сильно отличается.

ЦСКА бросил больше штрафных и у них немного больше подборов. В целом же по цифрам мы сыграли солидный матч сегодня, – приводит слова Ласо «Р-Спорт».

#евролига#бк цска#бк реал#ласо пабло
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта