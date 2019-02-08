Тренер «Реала»: Сделали несколько ошибок, которые привели к легким очкам ЦСКА

Баскетбол 08 февраля 2019 23:34 Источник: «Р-Спорт»

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо – о поражении от ЦСКА (78:82) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

– Поздравляю ЦСКА с победой и поздравляю свою команду, потому что мы сегодня сыграли здорово.

Хотел бы отметить, что в третьей четверти мы сделали несколько глупых ошибок, которые привели к легким очкам соперника в быстрых отрывах. А так процент реализации бросков сегодня не сильно отличается.

ЦСКА бросил больше штрафных и у них немного больше подборов. В целом же по цифрам мы сыграли солидный матч сегодня, – приводит слова Ласо «Р-Спорт».