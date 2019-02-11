Ростислав Вергун: Очень рад, что мы поняли, как остановить нападение «Зенита» - Советский спорт
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Баскетбол11 февраля 2019 01:14Источник: Единая лига ВТБ

Ростислав Вергун: Очень рад, что мы поняли, как остановить нападение «Зенита»

Главный тренер «Цмоки-Минска» Ростислав Вергун – о поражении от «Зенита» (68:79) в матче Единой лиги ВТБ.

– Думаю, что в середине встречи мы почувствовали тот ритм и попали броски в том режиме, в котором мы стремимся играть. И это единственное, что я бы выделил сегодня из положительного.

Тяжело возвращаться в игру, когда против соперника такого уровня ты пытаешься отыграть «-20». Против нас играла сильная команда, и я очень рад, что мы поняли, как остановить ее нападение, – приводит слова Вергуна Единая лига ВТБ.

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