Димитрис Прифтис: В игре с ЦСКА должны быть на максимальном уровне физической и ментальной подготовки

Баскетбол 11 февраля 2019 01:50 Источник: БК УНИКС

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис – о предстоящем матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

– Нет никаких вопросов, мы играем против самой сильной команды Лиги, одной из лучших команд Евролиги. Чтобы противостоять им, мы должны быть на максимальном уровне физической и ментальной подготовки.

Без сомнения предстоит тяжелая игра. Нам нужно быть аккуратными в нападении, не допускать потери мяча и принимать правильные решения. Не отдавать легкие мячи, хорошо персонально защищаться, – приводит слова Прифтиса официальный сайт УНИКСа.

Напомним, матч УНИКС – ЦСКА состоится сегодня 11 февраля в Казани и начнется в 19:00 по московскому времени.