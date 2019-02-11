Андрей Ватутин: Теодосич жалел бы до конца жизни, если бы не уехал в НБА - Советский спорт
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Баскетбол11 февраля 2019 06:57Источник: «Известия»Автор: Спирин Дмитрий

Андрей Ватутин: Теодосич жалел бы до конца жизни, если бы не уехал в НБА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением о разыгрывающем Милоше Теодосиче, который расторг контракт с клубом НБА «Лос-Анджелес Клипперс».

«По нашему телефонному разговору я понял, что он еще не принял решения — вернуться в клуб Евролиги или залечить все болячки и целенаправленно готовиться к участию в чемпионате мира-2019. Он хочет сыграть за сборную и намерен сделать все возможное для этого. К тому же в его семье ожидается пополнение. Поэтому баскетбольные вопросы, наверное, для него сейчас временно на втором плане.

Тео — большой мастер, но в НБА надо уезжать молодым и здоровым. Плюс ему не повезло с травмами, которые преследовали его все эти полтора года. Но в любом случае он молодец, что попробовал. Если бы Теодосич не уехал в НБА, то жалел бы об этом до конца жизни», — приводят слова Ватутина «Известия».

Милош Теодосич играл за ЦСКА с 2011 по 2017 год.

#теодосич милош#ватутин андрей#бк цска#нба
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