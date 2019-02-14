Андрей Кириленко: Михайловскому нужно запереться в тренажерке на три-четыре года

Баскетбол 14 февраля 2019 13:03 Источник: «Известия» Автор: Липкин Антон

18-летний защитник «Автодора» станет участником Матча всех звезд Единой лиги ВТБ.

Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о потенциале защитника «Автодора» Никиты Михайловского.

«У него отличные данные, великолепный игровой интеллект, но не забывайте, что ему всего 18 лет, – сказал Кириленко в интервью «Известиям». – На мой взгляд, у него есть два пути. Первый – наслаждаться славой и тренироваться по накатанной. Второй – на три-четыре года запереться в тренажерке и впоследствии стать игроком клуба НБА.

Посмотрите на Зайона Уильямсона. Еще три-четыре года назад про него сказали, что это будет главный проспект в НБА. Тогда он был худеньким высоким мальчиком, но за эти годы так прибавил физически, что стал настоящей «машиной». Уверен, что его выберут под первым номером драфта НБА-2019. Михайловскому надо взять c него пример».

Напомним, в понедельник Единая лига ВТБ объявила о том, что 18-летний Михайловский заменит защитника «Химок» Алексея Шведа в составе команды «Звезды России» на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.

В нынешнем регулярном чемпионате Михайловский сыграл в 16 матчах, в среднем за игру проводил на площадке 15 минут 18 секунд, набирал 5,3 очка, делал 2,3 подбора и 0,5 передачи.

Летом 2018 года он вошел в символическую сборную юниорского чемпионата Европы, на котором сборная России заняла четвертое место.