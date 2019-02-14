На Матч всех звезд Единой лиги ВТБ проданы все билеты

Баскетбол 14 февраля 2019 15:31 Источник: Единая лига ВТБ Автор: Липкин Антон

«Звезды России» сыграют против «Звезд мира» 17 февраля в Москве.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин сообщила, что на Матче всех звезд лиги ожидается аншлаг.

«С гордостью сообщаю, что все билеты на трибуны ВТБ Арены распроданы, – приводит слова Корстин официальный сайт лиги. – 17 февраля на Матче всех звезд в Москве ожидается аншлаг. Рада, что мы смогли продолжить приятную традицию – и в Сочи и в Санкт-Петербурге у нас были полные трибуны.

При этом у болельщиков еще есть возможность увидеть все шоу с VIP-мест повышенной комфортности – можно сходить на Матч звезд большой компанией. В продаже доступны комфортабельные ложи за 90 тысяч рублей на шесть мест и 135 тысяч рублей на девять мест».

Напомним, третий в истории Единой лиги ВТБ Матч всех звезд пройдет 17 февраля на «ВТБ Арене» в Москве. В его рамках команда «Звезды России» сыграет с командой «Звезды мира».