РФБ откажется от формата «Финала четырех» в Кубке России - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Баскетбол14 февраля 2019 16:54Источник: «Известия»Автор: Спирин Дмитрий

РФБ откажется от формата «Финала четырех» в Кубке России

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал об изменениях в формате проведения Кубка России.

- Скорее всего, мы откажемся от «Финала четырех» и начнем проводить полноценный плей-офф. Финал Кубка России будет состоять из одной игры на площадке команды-финалиста. Это обеспечит ему повышенный ажиотаж, будут полные трибуны. Кто будет принимать финал – определит жребий. То же самое касается и матча за третье место. Эта игра необходима, так как бронзовые медалисты получают звания от Министерства спорта, да и для любого города это тоже будет важное событие. Все-таки твоя команда играет матч за медали, - рассказал Кириленко в интервью "Известиям".

Кубок России по баскетболу проводится с 2000 года. Действующим обладателем трофея является "Парма".

#кубок россии по баскетболу#РФБ#кириленко андрей
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта