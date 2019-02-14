РФБ откажется от формата «Финала четырех» в Кубке России

Баскетбол 14 февраля 2019 16:54 Источник: «Известия» Автор: Спирин Дмитрий

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал об изменениях в формате проведения Кубка России.

- Скорее всего, мы откажемся от «Финала четырех» и начнем проводить полноценный плей-офф. Финал Кубка России будет состоять из одной игры на площадке команды-финалиста. Это обеспечит ему повышенный ажиотаж, будут полные трибуны. Кто будет принимать финал – определит жребий. То же самое касается и матча за третье место. Эта игра необходима, так как бронзовые медалисты получают звания от Министерства спорта, да и для любого города это тоже будет важное событие. Все-таки твоя команда играет матч за медали, - рассказал Кириленко в интервью "Известиям".

Кубок России по баскетболу проводится с 2000 года. Действующим обладателем трофея является "Парма".