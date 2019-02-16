Димитрис Прифтис: Очевидно, что с «Химками» играли действительно хорошо

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис – о победе над «Химками» (73:58) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
– Поздравляю игроков и всех сотрудников клуба с победой. Очевидно, что мы сегодня играли действительно хорошо. Мы начали очень агрессивно. Правда, не могу сказать, что продолжили с той же отдаче, энергией и дисциплиной, но в итоге мы смогли пропустить менее 60 очков.
Не считая матчей с «Нижним» и «Андоррой», мы провели этот сложный отрезок хорошо. Впереди несколько дней отдыха, после чего мы начнем подготовку к ответственным матчам Еврокубка и Единой лиги ВТБ, – приводит слова Прифтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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