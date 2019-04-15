Экс-тренер «Лейкерс» Уолтон возглавил «Сакраменто»

Уолтон возглавил «Сакраменто Кингз». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
О сроках действия контракта пока неизвестно. По окончании регулярного сезона «Сакраменто» уволил главного тренера Дэйва Йергера.
Уолтон работал с «Лос-Анджелес Лейкерс» три сезона. Под его руководством команда выиграла 98 матчей из 148. В нынешнем сезоне калифорнийский клуб занял десятое место в Западной конференции НБА и не смог выйти в плей-офф.
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