«Валенсия» выиграла Еврокубок - Советский спорт
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15 апреля 2019 23:21БаскетболСпирин Дмитрий

«Валенсия» выиграла Еврокубок

Испанская «Валенсия» на домашней площадке переиграла берлинскую «Альбу» в третьем матче финальной серии Еврокубка и завоевала трофей.

Итоговый счет матча — 89:63.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мэтт Томас, набравший 19 очков. В составе гостей 19 очков набрал Рокас Гедрайтис.

Благодаря этой победе «Валенсия» завоевала путевку в Евролигу на следующий сезон.

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