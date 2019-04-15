«Валенсия» выиграла Еврокубок

Итоговый счет матча — 89:63.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мэтт Томас, набравший 19 очков. В составе гостей 19 очков набрал Рокас Гедрайтис.
Благодаря этой победе «Валенсия» завоевала путевку в Евролигу на следующий сезон.
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