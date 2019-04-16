Форвард «Валенсии» Томас признан MVP финальной серии Еврокубка

Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В первом матче финальной серии с «Альбой» (89:75) игрок набрал 22 очка (9 из 13 с игры), сделал 6 подборов, 1 передачу и 1 перехват за 26 минут.
В решающей третьей игре Томас набрал 15 очков, сделав 3 подбора и 2 передачи.
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