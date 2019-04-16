Форвард «Валенсии» Томас признан MVP финальной серии Еврокубка - Советский спорт
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16 апреля 2019 01:17БаскетболСпирин Дмитрий

Форвард «Валенсии» Томас признан MVP финальной серии Еврокубка

Форвард «Валенсии» Уилл Томас признан MVP финальной серии Еврокубка сезона-2018/19.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В первом матче финальной серии с «Альбой» (89:75) игрок набрал 22 очка (9 из 13 с игры), сделал 6 подборов, 1 передачу и 1 перехват за 26 минут.

В решающей третьей игре Томас набрал 15 очков, сделав 3 подбора и 2 передачи.

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