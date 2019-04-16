Сергей Моня: Пока желание есть, я буду играть Капитан «Химок» Сергей Моня порассуждал на тему завершения карьеры.

35-летний баскетболист – рекордсмен «Химок» по числу проведенных матчей. Моня играет за подмосковный клуб с 2010 года.

«Завершение карьеры? Еще не планировал, но каких-то праздничных церемоний не будет — я не люблю такое. Когда наступит момент, просто скажу: «Все, хватит». И закончу профессиональную карьеру.

Я не люблю загадывать наперед, но сейчас тренер дает время, и я стараюсь оправдать его доверие. Когда перестанет выпускать на паркет — задумаюсь: «значит, что-то не то». Это будет первый звоночек. Второй звоночек — это самочувствие и желание. Пока это есть, я буду играть», - цитирует Моню пресс-служба Единой лиги.