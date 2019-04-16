ЦСКА переиграл «Басконию» в первом матче ¼ финала Евролиги

Александр Мостовой: Месси может играть и без носа Известный в прошлом полузащитник сборной России поделился ожиданиями от ответных четвертьфиналов Лиги чемпионов в Барселоне и Турине.

Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша Самарин В гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке Дэвиса Состоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса

Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекорд В японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.

Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса

Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за Самарина Первый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.

Андрей Рябинский: Думаю, Лебедеву назначат бой за вакантный титул Промоутер Андрей Рябинский, работающий с российским боксером Денисом Лебедевым, прокомментировал решение украинца Александра Усика отказаться от титула WBA.

«2-0 в серии? Веселее будет отыгрываться!» Эмоции омичей после досадного поражения Что говорили тренер и игроки «Авангарда» после обидного проигрыша ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина.

Этот парень дебютировал в плей-офф НХЛ и сразу же забил! Он будет лучшим защитником мира Мы расскажем о том, как рос суперталантливый Кайл Макар, который на днях подписал профессиональный контракт с «Колорадо» и забил в своей дебютной игре. Очень крутая история.

А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть! Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта?

Жанр задорного идиотизма, или Почему Кононову надо прекратить говорить Колонка Отара Кушанашвили.

Футбольный «харам». Иранские болельщицы побеждают власти Радость побед, грусть поражений, азарт и спортивная злость при виде заклятого соперника.

Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМ В Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.