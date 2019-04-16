ЦСКА переиграл «Басконию» в первом матче ¼ финала Евролиги

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Серхио Родригес, набравший 19 очков.
Вторая игра четвертьфинала состоится 18 апреля в Москве.
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