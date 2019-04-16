Тренер «Басконии»: Ключом к этому матчу стало начало третьей четверти, когда ЦСКА забил несколько трехочковых

Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса

Овечкин избил Свечникова. В ответ «Каролина» порвала «Вашингтон» в клочья (видео) Александр Великий, нокаутировав 19-летнего Андрея Свечникова, породил бурю в столице Северной Каролины: «ураганы» раздавили чемпионов с позорным счетом 5:0!

«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной? Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.

Игорь Яновский: Когда жил в Париже, часто водил друзей в Нотр-Дам После адского пожара в Соборе Парижской Богоматери мы позвонили бывшему полузащитнику сборной России, «Алании», ЦСКА и «ПСЖ» - одного из спортивных символов французской столицы.

Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентября Светлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.

Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за Самарина Первый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Андрей Рябинский: Думаю, Лебедеву назначат бой за вакантный титул Промоутер Андрей Рябинский, работающий с российским боксером Денисом Лебедевым, прокомментировал решение украинца Александра Усика отказаться от титула WBA.

«Аякс» обыграл «Ювентус» и вышел в полуфинал ЛЧ (внутри много крутого видео)! Сначала прошли «Реал», а теперь «Юве». «Аякс», родной, не останавливайся!

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Этот парень дебютировал в плей-офф НХЛ и сразу же забил! Он будет лучшим защитником мира Мы расскажем о том, как рос суперталантливый Кайл Макар, который на днях подписал профессиональный контракт с «Колорадо» и забил в своей дебютной игре. Очень крутая история.

«За победу над ЦСКА мы получили по полтора миллиона». Скандальные признания игрока «Ростова» «Ростов» Валерия Карпина отчаянно борется за еврокубки и в прошлом туре обыграл «Спартак». О том, какими методами достигается успех и что из себя представляет Карпин–тренер, рассказывает шведский полузащитник клуба Антон Салетрос.

Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей форме С 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.