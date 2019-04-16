Тренер «Басконии»: Ключом к этому матчу стало начало третьей четверти, когда ЦСКА забил несколько трехочковых

- Поздравляю ЦСКА! Они играли гораздо лучше нас и заслужили победу. Ключом к этому матчу стало начало третьей четверти, когда ЦСКА забил несколько трехочковых и внес перелом в игру, когда разница в счете достигла 15-16 очков. Как мы ни старались, мы не смогли вернуться в игру. У ЦСКА очень хороший процент попадания трехочковых и штрафных бросков, как обычно. Нам надо задуматься над этими показателями, чтобы вернуться в этой серии, - цитирует специалиста «РИА Новости».
Добавим, что вторая встреча четвертьфинала состоится 18 апреля в Москве.
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«Бостон» уже не фаворит в серии?Проиграв в третьем матче «Торонто», «Брюинс» уступают в серии 1-2 и дальнейшие перспективы в плей-офф «Бостона» уже не так радужны.