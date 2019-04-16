Тренер «Басконии»: Ключом к этому матчу стало начало третьей четверти, когда ЦСКА забил несколько трехочковых - Советский спорт
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16 апреля 2019 22:51Баскетбол

Тренер «Басконии»: Ключом к этому матчу стало начало третьей четверти, когда ЦСКА забил несколько трехочковых

Главный тренер «Басконии» Велимир Перасович подвел итоги первого четвертьфинального серии плей-офф Евролиги против ЦСКА (68:94).

- Поздравляю ЦСКА! Они играли гораздо лучше нас и заслужили победу. Ключом к этому матчу стало начало третьей четверти, когда ЦСКА забил несколько трехочковых и внес перелом в игру, когда разница в счете достигла 15-16 очков. Как мы ни старались, мы не смогли вернуться в игру. У ЦСКА очень хороший процент попадания трехочковых и штрафных бросков, как обычно. Нам надо задуматься над этими показателями, чтобы вернуться в этой серии, - цитирует специалиста «РИА Новости».

Добавим, что вторая встреча четвертьфинала состоится 18 апреля в Москве.

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