«Калев» обыграл «Зенит» и стал последним участником плей-офф Единой лиги ВТБ - Советский спорт
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17 апреля 2019 21:27БаскетболГичунцев Артур

«Калев» обыграл «Зенит» и стал последним участником плей-офф Единой лиги ВТБ

Встреча прошла на домашней арене эстонского клуба.

Баскетболисты «Калева» нанесли поражение «Зениту» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Поединок завершился со счетом 96:80 (24:13, 19:19, 28:22, 25:26).

Весомый вклад в победу своей команды внес Арнетт Моултри, на счету которого 22 очка. У питерского клуба 15 очков набросал Коди Миллер-Макинтайр.

Таким образом, клуб из Эстонии завоевал последнюю путевку в плей-офф.

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