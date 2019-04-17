«Калев» обыграл «Зенит» и стал последним участником плей-офф Единой лиги ВТБ

Баскетболисты «Калева» нанесли поражение «Зениту» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Поединок завершился со счетом 96:80 (24:13, 19:19, 28:22, 25:26).
Весомый вклад в победу своей команды внес Арнетт Моултри, на счету которого 22 очка. У питерского клуба 15 очков набросал Коди Миллер-Макинтайр.
Таким образом, клуб из Эстонии завоевал последнюю путевку в плей-офф.
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