Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» одержать вторую победу над «Ютой» - Советский спорт
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18 апреля 2019 08:38БаскетболСпирин Дмитрий

Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» одержать вторую победу над «Ютой»

Трипл-дабл лидера «Хьюстона» Джеймса Хардена помог его команде одержать победу во втором матче серии первого раунда плей-офф с «Ютой» (118:98).

За 33 минуты игрового времени Харден набрал 32 очка (11 из 24 с игры), сделал 13 подборов и 10 результативных передач.

Счет в серии стал 2-0 в пользу "Рокетс".

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