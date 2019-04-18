Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» одержать вторую победу над «Ютой»

За 33 минуты игрового времени Харден набрал 32 очка (11 из 24 с игры), сделал 13 подборов и 10 результативных передач.
Счет в серии стал 2-0 в пользу "Рокетс".
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