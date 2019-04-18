ЦСКА оштрафован на 42 тысячи евро за нарушение правил финансового fair play

Как сообщает официальный сайт Евролиги, московский ЦСКА заплатит 42 тысячи евро за нарушение правил финансового fair play.
«Штраф на ЦСКА наложен за непредоставление необходимой документации и несоблюдение сроков, установленных правилами финансовой стабильности и честной игры», – говорится в сообщении Евролиги.
Отмечается, что за аналогичное нарушение наказан «Олимпиакос». Греческий клуб заплатит 14 тысяч евро. Еще 70 тысяч евро команда отдаст за выплату заработной платы игрокам в размере, превышающем 65% от общей суммы доходов клуба в течение всего сезона.
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