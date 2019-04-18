ЦСКА оштрафован на 42 тысячи евро за нарушение правил финансового fair play - Советский спорт
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18 апреля 2019 15:42БаскетболГичунцев Артур

ЦСКА оштрафован на 42 тысячи евро за нарушение правил финансового fair play

Нарушения имели место между сезонами-2017/18 и 2018/19.

Как сообщает официальный сайт Евролиги, московский ЦСКА заплатит 42 тысячи евро за нарушение правил финансового fair play.

«Штраф на ЦСКА наложен за непредоставление необходимой документации и несоблюдение сроков, установленных правилами финансовой стабильности и честной игры», – говорится в сообщении Евролиги.

Отмечается, что за аналогичное нарушение наказан «Олимпиакос». Греческий клуб заплатит 14 тысяч евро. Еще 70 тысяч евро команда отдаст за выплату заработной платы игрокам в размере, превышающем 65% от общей суммы доходов клуба в течение всего сезона.

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