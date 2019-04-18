ЦСКА оштрафован на 42 тысячи евро за нарушение правил финансового fair play

«Тоттенхэм» - в элитном «Клубе 36»! Любопытная статистика по итогам матчей Лиги чемпионов Лондонцы стали 36-м по счету клубом, сумевшим пробиться в полуфинал Кубка/Лиги чемпионов более одного раза. «Ман Сити», кстати, в этой престижной компании нет…

Свободу Вупсеню и Пупсеню! Пользователи соцсетей бурно отреагировали на заявление матери Кокорина Приводим самые яркие цитаты.

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.

«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место» Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Россия стартует на ЮЧМ-2019. Сборную будет тащить Подколзин Главный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов собрал практически сильнейший состав на чемпионат мира.

Конор, не уходи! Крик души нашего обозревателя Новость об уходе из спорта Конора Макгрегора – нож по сердцу для настоящих поклонников ММА.

Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентября Светлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.

«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной? Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.

Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей форме С 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.

«Гол Андронова? Это его коронный бросок!» ЦСКА выносит Омск, игроки довольны После третьей победы финале Кубка Гагарина-2019 игроки ЦСКА были в очень хорошем настроении.

Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекорд В японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.

Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнира Мария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?