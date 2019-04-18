Димитрис Прифтис: Плохая игра, плохой день для нас

- Нет слов. Плохая игра, плохой день для нас. Мы сыграли ниже своих способностей. Без концентрации, без энергии. Мы играли плохо. Нужно собраться и идти дальше. Не могу объяснить это поражение. Мы играли безответственно, - приводит слова специалиста «РИА Новости».
Напомним, что после этого поражения УНИКС потерял шансы на победу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.
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