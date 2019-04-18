Велимир Перасович: Сегодня мы здорово сыграли в защите, дали ЦСКА забить только 68 очков

- Сегодня мы здорово сыграли в защите, дали ЦСКА забить только 68 очков. Мы играли более агрессивно, не давали набирать легкие очки, вся команда здорово работала в защите, и это стало ключом.
У нас нет давления из-за того, что «Финал четырех» пройдет в Витории, игра против ЦСКА – это давление само по себе. Этого соперника сложно обыграть, мы будем отдавать все, - цитирует специалиста «РИА Новости».
Добавим, что после это встречи счет в серии стал 1-1. Следующий матч состоится 23 апреля в Испании.
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