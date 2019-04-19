Уилл Клайберн: Третий матч будет решающим для ЦСКА и «Басконии» - Советский спорт
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19 апреля 2019 14:00БаскетболЛипкин Антон

Уилл Клайберн: Третий матч будет решающим для ЦСКА и «Басконии»

После двух матчей в Москве счет в серии плей-офф Евролиги ничейный (1-1).

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн прокомментировал поражение от «Басконии» (68:78) во втором матче плей-офф Евролиги.

«Это был не наш день, – приводят «Известия» слова 28-летнего американца. – Мы действовали очень хаотично, плохо двигали мяч, не забили много открытых бросков. Но стоит отдать должное и сопернику. «Баскония» смогла собраться после первого матча и показать очень цельный баскетбол.

Конечно, мы понимаем, что нас ждут два очень сложных выездных матча. Поддержка болельщиков у «Басконии» колоссальная. Но нам надо держать удар и постараться победить в третьей игре. Она будет решающей для обеих команд».

Напомним, первый матч серии до трех побед завершился уверенной победой ЦСКА (94:68). Таким образом, после двух матчей в Москве счет равный (1-1). Третий и четвертый матчи пройдут 24 и 26 апреля в Витории. В случае необходимости пятая игра запланирована на 1 мая в Москве.

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