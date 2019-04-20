«Реал» обыграл «Панатинаикос» и повел в серии со счетом 2-0

В Мадриде состоялся второй матч ¼ финала серии плей-офф Евролиги. «Реал» на своей площадке обыграл «Панатинаикос» со счетом 78:63.
Самым результативным игроком матча стал защитник Факундо Кампаццо, который набрал 13 очков, семь подборов, девять передач и пять перехватов.
Таким образом, «Реал» повел в серии со счетом 2:0.
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