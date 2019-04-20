«Орландо» проиграл «Торонто» и пустил соперника вперед в серии

Что было, когда «Тоттенхэм» выиграл еврокубок: компьютер Apple, Тетрис и «Терминатор» А еще чемпионство «Зенита» и советский бойкот Олимпиады в Лос-Анджелесе.

«Идем по пути ЦСКА – возьмем Кубок через год»: Эмоции игроков «Авангарда» после поражения в финале Эмоции хоккеистов омского клуба после поражения в финале Кубка Гагарина.

Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила бы На финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?

Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элите Даниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.

«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место» Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.

Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за Самарина Первый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.

Ловите момент! Скоро за блокбастеры вроде «Ман Сити» – «Тоттенхэм» придется платить Рассказываем, как поменяется рынок футбольного телевидения в России в связи с утратой «Матч ТВ» прав на показ матчей английского чемпионата.

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

34-кратные! ЦСКА выиграл серию 4-0 и впервые завоевал Кубок Гагарина Армейцы сняли проклятие победителей регулярного чемпионата. В четвертом матче финала они одержали волевую победу 3:2 в овертайме и в 34-й раз стали чемпионами страны.

Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентября Светлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.

Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок «Советский спорт» – о том, как это случилось.

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.

Дмитрий Кудряшов: Бой Усика и Лебедева был бы интересен несколько лет назад Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) прокомментировал решение украинца Александра Усика оставить вакантным титул WBA и перейти в тяжелый вес (свыше 90,7 кг).