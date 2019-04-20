«Орландо» проиграл «Торонто» и пустил соперника вперед в серии - Советский спорт
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20 апреля 2019 06:53БаскетболСметанникова Дарья

«Орландо» проиграл «Торонто» и пустил соперника вперед в серии

Четвертый матч серии пройдет 22 апреля в Орландо.

«Орландо Мэджик» на своей площадке принимал «Торонто Рэпторс» в рамках третьего матча четвертьфинальной стадии плей-офф Восточной конференции. Матч закончился победой гостей со счетом 98:93.

Самым результативным игроком матча стал нападающий «Торонто» Паскаль Сиакам, которым набрал 30 очков и сделал 11 подборов. У «Орландо» больше всех набрал защитник Терренс Росс – 24 балла.

«Торонто» вышел вперед в серии – 2-1. Следующая игра пройдет 22 апреля.

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