«Орландо» проиграл «Торонто» и пустил соперника вперед в серии

«Орландо Мэджик» на своей площадке принимал «Торонто Рэпторс» в рамках третьего матча четвертьфинальной стадии плей-офф Восточной конференции. Матч закончился победой гостей со счетом 98:93.
Самым результативным игроком матча стал нападающий «Торонто» Паскаль Сиакам, которым набрал 30 очков и сделал 11 подборов. У «Орландо» больше всех набрал защитник Терренс Росс – 24 балла.
«Торонто» вышел вперед в серии – 2-1. Следующая игра пройдет 22 апреля.
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