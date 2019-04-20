Порье – MVP вторых матчей плей-офф Евролиги - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 апреля 2019 16:57БаскетболСпирин Дмитрий

Порье – MVP вторых матчей плей-офф Евролиги

Французский центровой «Басконии» Венсан Порье признан MVP вторых матчей плей-офф Евролиги.

В гостевом матче серии с ЦСКА (78:68, 1-1) Пуарье набрал 14 очков, сделал 15 подборов, 2 результативные передачи, 4 перехвата и набрал 32 балла за эффективность действий.

Третий матч серии состоится 24 апреля в Витории.

08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
20/04 22:00Футбол
Дзюба забил два в Краснодаре! Видео всех голов 24-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 24-го тура чемпионата России.
20/04 02:00Хоккей
Александр Крылов: Если бы мы взяли Кубок с кондачка, то деклассировали бы его!Председатель совета директоров «Авангарда» – о финале, будущем Ильи Михеева и связи с Омском.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
20/04 07:58Хоккей
Как ЦСКА отметил победу в Кубке Гагарина. И что еще произошло, пока вы спалиВ нашей традиционной рубрике мы рассказываем обо всем, что произошло в мире спорта сегодня ночью и накануне поздно вечером.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
20/04 21:15Футбол
«Зенит» и «Краснодар», кайфуйте: «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничьюМощное дерби в Черкизове: голы, пиротехника, сломанный нос и многое другое.
03/04 23:30ММА
У кого полотенце вместо мозга? Конор и Хабиб: кто кого переоскорбитГлавный редактор рассуждает о вражде между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.
06/04 11:09ММА
Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
20/04 16:00Хоккей
«Вашингтон», ты-то хоть не вылети! Овечкин поможет (мы точно знаем)!Пятый матч между «Вашингтоном» и «Каролиной» пройдет 21 апреля и начнется в 03:00 по московскому времени.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
11/04 13:00Фигурное катание
Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
20/04 21:45Футбол
«Локомотив» против ЦСКА: три травмы, юмор Семина и грусть ГончаренкоТренеры дали мощную пресс-конференцию после матча.
20/04 13:00Футбол
Руслан Нигматуллин: Семин попробует использовать отсутствие ФернандесаОжиданиями от дерби «Локомотива» и ЦСКА поделился бывший вратарь этих клубов.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
20/04 20:30Футбол
Николай Рассказов: «Енисей» может доставить нам большие проблемыЗащитник «Спартака» накануне матча с «Енисеем» отметил, что с этим соперникам интересно играть.
20/04 20:00Футбол
Александр Максименко: После матча с «Ростовом» Кононов говорил на повышенных тонахПосле открытой тренировки вратарь «Спартака» рассказал, как его команда готовится к встрече с «Енисеем», отметив, что красно-белые постараются забить как можно больше мячей в этом матче.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
20/04 12:00Хоккей
Ну всё, ЦСКА, а теперь – бриться! Впервые в КХЛ одна команда завоевала Кубок континента и Кубок Гагарина (ВИДЕО)Московские армейцы стали чемпионами России во второй раз, их бороды - самые знатные в КХЛ.
20/04 22:15Футбол
Дмитрий Тарасов: Есть неудовлетворение результатомПосле матча «Локомотив» – ЦСКА (1:1) своими впечатлениями об игре поделились Дмитрий Тарасов, Иван Обляков и Федор Чалов.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
Новости
01:28 Футбол Бранислав Иванович: «Зенит» показал, что может играть в классный футбол
01:24 Футбол Владимир Абрамов: Такие клубы, как «Спартак» и «Зенит», привыкли тратиться на агентов дорогостоящих игроков
01:14 Биатлон Дмитрий Васильев: Профессиональный спорт должен быть только для здоровых людей
01:06 Хоккей Дубль Радулова помог «Далласу» обыграть «Нэшвилл» и выйти вперед в серии плей-офф
00:42 Футбол Артем Дзюба: Сегодня я самый счастливый человек на свете
00:37 Хоккей Василевский официально номинирован на «Везина Трофи»
00:22 Футбол Сердар Азмун: Счет был 2:2, но «Зенит» продолжал биться до конца
00:12 Футбол Михаил Боярский: Драматургия в матче «Краснодар» - «Зенит» просто шекспировская!
00:07 Футбол Мурад Мусаев: С «Зенитом» была открытая игра, в которой мы действовали чересчур авантюрно
00:03 Футбол Дмитрий Булыкин: «Локомотив» в оставшихся турах будет биться до последнего
23:58 Футбол Ярослав Ракицкий: Фантастическая сегодня игра была, эмоции переполняют
23:54 Футбол Сергей Семак: Это была красивая игра, и я рад, что «Зенит» смог победить
23:42 Футбол Криштиану Роналду: Я остаюсь в «Ювентусе», 1000%
23:38 Футбол «Барселона» на своем поле обыграла «Реал Сосьедад»
23:28 Футбол Сергей Семак: Это самый эмоциональный матч в моей тренерской карьере
23:26 Футбол Гол Перишича спас «Интер» от поражения в матче с «Ромой»
23:20 Футбол «Хоффенхайм» в гостях разгромил «Шальке»
22:57 Футбол Дубль Дзюбы помог «Зениту» одержать победу над «Краснодаром»
22:42 Футбол Василий Кикнадзе: У «Локомотива» было чуть больше шансов выиграть, но мяч круглый
22:38 ММА Все результаты турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика