Евгений Пашутин: «Автодор» потерял баланс, из-за чего проиграл УНИКСу

Главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (95:111).
«УНИКС – сильная, сбалансированная команда с достаточно длинной скамейкой, – приводит слова Пашутина официальный сайт лиги. – В первой половине мы неплохо справлялись со своими задачами, сдерживали лидеров, не давали убежать в прорыв, сами провели много быстрых атак, особенно в первой четверти.
Во второй десятиминутке, когда УНИКС начал прессинговать, мы потеряли рисунок организационного нападения, который работал в первые 20 минут. Мы потеряли баланс, из-за чего впоследствии и уступили.
Сегодня много игрового времени получили наши молодые игроки. Я думаю, что это большая школа для них. Среди юниоров они уже доминируют, но здесь скорости выше, больше атлетизма, поэтому им предстоит еще много работы.
Сейчас наша задача – удачно провести игру в Красноярске и достойно завершить сезон».
Напомним, «Автодор» занимает десятое место и потерял шансы на выход в плей-офф. В заключительном матче сезона 28 апреля команда сыграет в гостях с «Енисеем».
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