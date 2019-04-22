Евгений Пашутин: «Автодор» потерял баланс, из-за чего проиграл УНИКСу - Советский спорт
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22 апреля 2019 09:05БаскетболЛипкин Антон

Евгений Пашутин: «Автодор» потерял баланс, из-за чего проиграл УНИКСу

«Автодор» потерпел домашнее поражение от УНИКСа в Единой лиге ВТБ.

Главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (95:111).

«УНИКС – сильная, сбалансированная команда с достаточно длинной скамейкой, – приводит слова Пашутина официальный сайт лиги. – В первой половине мы неплохо справлялись со своими задачами, сдерживали лидеров, не давали убежать в прорыв, сами провели много быстрых атак, особенно в первой четверти.

Во второй десятиминутке, когда УНИКС начал прессинговать, мы потеряли рисунок организационного нападения, который работал в первые 20 минут. Мы потеряли баланс, из-за чего впоследствии и уступили.

Сегодня много игрового времени получили наши молодые игроки. Я думаю, что это большая школа для них. Среди юниоров они уже доминируют, но здесь скорости выше, больше атлетизма, поэтому им предстоит еще много работы.

Сейчас наша задача – удачно провести игру в Красноярске и достойно завершить сезон».

Напомним, «Автодор» занимает десятое место и потерял шансы на выход в плей-офф. В заключительном матче сезона 28 апреля команда сыграет в гостях с «Енисеем».

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