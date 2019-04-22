Димитрис Прифтис: Нам было сложно остановить быстрые отрывы «Автодора»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу в гостях над «Автодором» (111:95) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«В первую очередь я хочу поздравить команду с победой в этой игре после сложного поражения от «Пармы», – приводит слова грека официальный сайт лиги. – «Автодор» – атакующая команда, которая практически в каждой игре набирает порядка 100 очков.
Нам было сложно остановить их быстрые отрывы, но мы постарались максимально сконцентрироваться на их плеймейкерах и обеспечить необходимый прессинг. Это помогло нам выиграть игру в концовке».
Напомним, самым результативным игроком матча стал атакующий защитник УНИКСа Джамар Смит, набравший 27 очков.
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