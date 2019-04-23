«Милуоки» разгромил «Детройт» в серии и вышел в полуфинал Восточной конференции

«Милуоки Бакс» в гостях уверенно обыграл «Детройт Пистонс» со счетом 127:104.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который набрал 41 очко. У «Детройта» больше всех набрал Реджи Джексон – 26 баллов.
Таким образом, «Милуоки» всухую выиграл серию у «Детройта» - 4:0.
В полуфинале Восточной конференции «Бакс» сыграют с «Бостон Селтикс», который в ¼ финала обыграл «Индиану Пэйсерс» (4-0).
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