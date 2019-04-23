«Финикс» отправил в отставку главного тренера Кокошкова

«Финикс» завершил сезон-2018/19 на последнем, 15-м месте, в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах «Санз» одержал 19 побед и потерпел 63 поражения.
Кокошков возглавлял «Финикс» с мая 2018 года. Отметим, что 47-летний сербский специалист стал первым главным тренером в истории НБА, который родился и вырос за пределами Северной Америки.
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