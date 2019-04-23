Американская телеведущая подала в суд на тренера «Сакраменто», обвинив его в домогательствах

Бывшая ведущая телеканала Spectrum SportsNet LA Келли Теннант обвинила Люка Уолтона в домогательствах. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ESPN.
Сообщается, что девушка подала на Уолтона в суд. Она утверждает, что тренер прижал ее к кровати насильно, потом поцеловал и касался ее частей тела. Это случилось до того, как Уолтон возглавил «Лос-Анджелес Лейкерс».
Клубы НБА отказались комментировать инцидент и приступили к собственному расследованию.
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