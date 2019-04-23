«Фенербахче» обыграл «Жальгирис» и повел в серии плей-офф - Советский спорт
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23 апреля 2019 22:06Баскетбол

«Фенербахче» обыграл «Жальгирис» и повел в серии плей-офф

Баскетболисты «Фенербахче» в гостях переиграли «Жальгирис» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги со счетом 66:57 (15:19, 16:15, 18:12, 17:11).

Самым результативным в игроком матча стал защитник турецкой команды Марко Гудурич, набравший 17 очков.

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу «Фенербахче».

Четвертая встреча состоится 25 апреля в Каунасе (Литва).

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