«Реал» обыграл «Панатинаикос» и вышел в «Финал четырех»

Самым результативным игроком встречи стал защитник греческой команды Ник Калатес, набравший 17 очков.
Напомним, в что в первых двух встречах серии, которые прошли в Мадриде, победу также праздновали баскетболисты «Реала» (75:72, 78:63). Таким образом, одержав три победы, испанская команда стала первым участником «Финала четырех». Соперником «Реала» в 1/2 финала станет победитель пары ЦСКА – «Баскония».
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