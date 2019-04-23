«Реал» обыграл «Панатинаикос» и вышел в «Финал четырех» - Советский спорт
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23 апреля 2019 22:53Баскетбол

«Реал» обыграл «Панатинаикос» и вышел в «Финал четырех»

Баскетболисты «Реала» на выезде обыграли «Панатинаикос» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги со счетом 89:82 (23:15, 13:23, 22:17, 31:24).

Самым результативным игроком встречи стал защитник греческой команды Ник Калатес, набравший 17 очков.

Напомним, в что в первых двух встречах серии, которые прошли в Мадриде, победу также праздновали баскетболисты «Реала» (75:72, 78:63). Таким образом, одержав три победы, испанская команда стала первым участником «Финала четырех». Соперником «Реала» в 1/2 финала станет победитель пары ЦСКА – «Баскония».

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