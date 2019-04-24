«Торонто» выиграл серию с «Орландо» и вышел в полуфинал Востока - Советский спорт
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24 апреля 2019 06:45БаскетболСметанникова Дарья

«Торонто» выиграл серию с «Орландо» и вышел в полуфинал Востока

В Восточной конференции НБА состоялся пятый матч серии первого раунда плей-офф.

«Торонто Рэпторс» на своем паркете разгромил «Орландо Мэджик» со счетом 115:96.

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Кавай Леонард, который набрал 27 очков. У гостей 15 баллов на счету Ди Джея Огастина.

Таким образом, «Торонто» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в полуфинал Восточной конференции, где сыграет с «Филадельфия Севенти Сникерс».

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