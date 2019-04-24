«Торонто» выиграл серию с «Орландо» и вышел в полуфинал Востока

«Торонто Рэпторс» на своем паркете разгромил «Орландо Мэджик» со счетом 115:96.
Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Кавай Леонард, который набрал 27 очков. У гостей 15 баллов на счету Ди Джея Огастина.
Таким образом, «Торонто» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в полуфинал Восточной конференции, где сыграет с «Филадельфия Севенти Сникерс».
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