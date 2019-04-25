Димитрис Итудис: Не так важно, кто начинает матчи. Важно, кто приносит пользу - Советский спорт
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25 апреля 2019 00:43БаскетболАбушкин Руслан

Димитрис Итудис: Не так важно, кто начинает матчи. Важно, кто приносит пользу

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал гостевую победу над «Басконией» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги (84:77).

«Поздравляю команду с победой и выступлением. У нас есть постоянство в вере в собственные силы, в то, что каждый привносит в коллектив. Уверен, именно это повлияло на результат. Игра получилась очень плотной. Поначалу мы захватили довольно большое для плей-офф, для такой серии, для такого зала лидерство. Они повели в четвертой четверти, но мы тут же ответили, идеально разыграв комбинацию выноса из-за лицевой, и Нандо (Де Коло) попал трехочковый.

Очень помогли резервисты. Например, Джоэл (Боломбой), который вышел на площадку последним. Не так важно, кто начинает матчи. Важно, кто приносит пользу. «Баскония» заслуживает большое уважение за игру. Нас ожидает еще один сложнейший матч», – приводит слова наставника пресс-служба армейского клуба.

После этой победы армейцы повели в серии до трех побед со счетом 2-1.

Четвертый матч также пройдет в Витории 26 апреля.

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