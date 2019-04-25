Ларкин признан самым ценным игроком третьих матчей ¼ финала Евролиги

Защитник «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин признан самым ценным игроком третьих четвертьфинальных матчей плей-офф Евролиги.
В матче с «Барселоной» американец набрал 30 очков, сделал три подбора, две передачи и один перехват. Его индекс полезности составил «34»
Французский защитник ЦСКА Нандо Де Коло с индексом «32» стал третьим. Армейцы обыграли «Басконию» со счетом 84:77.
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