Димитрис Итудис: «Баскония» заслуживает большого уважения за игру - Советский спорт
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25 апреля 2019 17:45БаскетболСметанникова Дарья

Димитрис Итудис: «Баскония» заслуживает большого уважения за игру

Армейцы повели в серии до трех побед со счетом 2-1.

ЦСКА одержал гостевую победу над испанской «Басконией» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги со счетом 84:77 (28:18, 18:21, 16:20, 22:18).

Главный тренер армейцев Димитрис Итудис подвел итог матча.

«Поздравляю команду с победой и выступлением. У нас есть постоянство в вере в собственные силы, в то, что каждый привносит в коллектив. Уверен, именно это повлияло на результат. Игра получилась очень плотной. Поначалу мы захватили довольно большое для плей-офф, для такой серии, для такого зала лидерство. Они повели в четвертой четверти, но мы тут же ответили, идеально разыграв комбинацию выноса из-за лицевой, и Нандо попал трехочковый.

Очень помогли резервисты. Например, Джоэл, который вышел на площадку последним. Не так важно, кто начинает матчи. Важно, кто приносит пользу. «Баскония» заслуживает большого уважения за игру. Нас ожидает еще один сложнейший матч», - цитирует Итудиса пресс-служба клуба.

Четвертый матч также пройдет в Витории 26 апреля.

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